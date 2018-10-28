2018-10-28T13:36:18+03:00
Происшествия

35-летняя жительница Белгорода попала в больницу с ранением живота

В краже денег ее заподозрил знакомый и ударил ножом
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одну из больниц Белгорода поступила 35-летняя местная жительница с ножевыми ранениями. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, потерпевшая и ее приятель были на застолье у знакомых. Во время отдыха компания повздорила. После ссоры гости ушли, а через несколько часов домой к паре пришел их знакомый. 44-летний мужчина заявил, что после визита потерпевшей и ее друга у него якобы пропали деньги. Выяснение отношений дошло до того, что подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им женщину в живот, а после скрылся.

За медпомощью местная жительница обратилась только через три дня. Врачи заключили, что ее здоровью причинен тяжкий вред здоровью.

Как пояснила следователь отдела № 2 СУ УМВД России по Белгороду Евгения Кубрина, в отношении мужчины возбуждено уголовно дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области у 42-летнего мужчины украли деньги с банковской карты
24-летний ранее судимый белгородец обвинен в воровстве и изнасиловании
В Белгородской филармонии открыта продажа билетов на новогодние представления
В Белгороде судили насильника, который надругался над 7-летней девочкой
Белгородскиех ученые стали соавторами книги «Нанокристаллический титан»
Ключевая ставка оставлена без изменений
В Белгороде в новом сезоне откроют прямые рейсы в столицу Татарстана
Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт для предпринимателей «Бизнес-Цель»
В Белгородской области ворам удалось украсть пешеходный мост
В Белгороде граждане ближнего зарубежья воровали оргтехнику и… посуду
У белгородского предпринимателя конфисковали колбасу производства Украины
В Белгороде прошли всероссийские соревнования динамовцев по волейболу
Средняя зарплата в Белгородском регионе в 2018 году составила 31 570 рублей
В Белгородском музее-диораме открывается выставка к 100-летию Ленинского комсомола
Снегоуборочную технику Белгорода усилят машинами с кузовами из нержавеющей стали объемом в 15 тонн
В Белгороде правоохранители пресекли канал сбыта героина
В Белгороде судебные приставы арестовали имущество должников «Квадры»
Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки
Информацию о попытке ввести тайно мертвое тело через границу опровергли белгородские пограничники