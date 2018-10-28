35-летняя жительница Белгорода попала в больницу с ранением живота

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-28T13:36:18+03:00

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В одну из больниц Белгорода поступила 35-летняя местная жительница с ножевыми ранениями. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по предварительным данным, потерпевшая и ее приятель были на застолье у знакомых. Во время отдыха компания повздорила. После ссоры гости ушли, а через несколько часов домой к паре пришел их знакомый. 44-летний мужчина заявил, что после визита потерпевшей и ее друга у него якобы пропали деньги. Выяснение отношений дошло до того, что подозреваемый схватил кухонный нож и ударил им женщину в живот, а после скрылся.

За медпомощью местная жительница обратилась только через три дня. Врачи заключили, что ее здоровью причинен тяжкий вред здоровью.

Как пояснила следователь отдела № 2 СУ УМВД России по Белгороду Евгения Кубрина, в отношении мужчины возбуждено уголовно дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.