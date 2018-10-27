24-летний ранее судимый белгородец обвинен в воровстве и изнасиловании

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-27T17:24:25+03:00

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Ранее судимый 24-летний житель Алексеевки был условно-досрочно освобожден 23 октября 2018 года. А уже 24 он обокрал и изнасиловал женщину. Алексеевский межрайонный следственный отдел СК России по Белгородской области предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131, ч.1 ст.132, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (изнасилование, совершение иных насильственных действий сексуального характера, грабеж, совершенный с применением насилия).

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, 24 октября обвиняемый находился у своих знакомых, где распивал спиртное. По пути домой он ограбил, избил и изнасиловал женщину, которая поздно возвращалась домой. О том, что произошло, потерпевшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов.

Суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.