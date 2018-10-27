В Белгородской филармонии открыта продажа билетов на новогодние представления

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-27T12:51:49+03:00

Сказку о Капризной Принцессе можно будет увидеть с 22 декабря по 8 января

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Белгородская государственная филармония открыла продажу на новогодние представления. Маленькие гости смогут проводить этот год и встретить новый вместе со сказочными персонажами из спектакля «Принцесса и волшебный шар».

Вместе с действующими персонажами сказки зрители отправятся в Сказочное Королевство, в котором происходят настоящие чудеса. По сюжету сказки Капризная Принцесса может испортить новогодний праздник и для этого она отправляется на поиски волшебного шара. Как же все же удастся спасти торжество? Об этом и узнают зрители.

Стоимость билетов на музыкальное представление 370 рублей. Дополнительно можно приобрести подарок (300 рублей). До 25 декабря также можно приобрести контрамарки.