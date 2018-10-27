2018-10-27T11:38:18+03:00
Общество

В Белгороде судили насильника, который надругался над 7-летней девочкой

51-летний гражданин Азербайджана получил 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима
Ирина ТАРАСОВА
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51-летний гражданин Азербайджана получил 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.51-летний гражданин Азербайджана получил 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Фото: "КП" Архив
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В Белгородской области вынесен приговор 51-летнему гражданину Азербайджана, который 1 мая 2018 года изнасиловал 7-летнюю девочку. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как выяснилось в ходе следствия, подсудимый встретил знакомую девочку на улице и под надуманным предлогом заманил ее в свою машину. После этого он вывез ее за пределы населенного пункта, где и совершил насилие.

Доказательства, которые были собраны следственными органами СК России по Белгородской области, суд признал достаточными для вынесения приговора. Насильник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера и изнасилование с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

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