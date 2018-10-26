Белгородскиех ученые стали соавторами книги «Нанокристаллический титан»

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-26T16:47:21+03:00

Выход в свет этого издания будет способствовать узнаванию бренда БелГУ в мировом научном сообществе

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Соавторами книги«Нанокристаллический титан» («Nanocrystlline Titanium»), вышедшей в крупнейшем мировом издательстве научной литературы Elsevier, стали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Один из редакторов и соавтор двух глав профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий Сергей Жеребцов уверен, что выход в свет этого издания будет способствовать узнаванию бренда БелГУ в мировом научном сообществе.

В подготовке книги приняли участие ведущие учёные в этой области, включая таких известных специалистов, как профессор Теренс Лэнгдон (Университет Саутгемптон, Великобритания), Руслан Валиев (Уфимский государственный авиационный технический университет, Россия), Шелдон Ли Семятин (Университет Дейтон, США). Хироюки Кокава (Университет Тохоку, Япония) и другие.

В написании отдельных глав книги также принимали участие сотрудники НИУ «БелГУ»: профессор кафедры материаловедения и нанотехнологий Геннадий Салищев и ведущий научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов Сергей Миронов.