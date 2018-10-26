2018-10-26T16:02:23+03:00
Экономика

Ключевая ставка оставлена без изменений

Эксперты комментируют итоги заседания Совета ди ректоров ЦБ РФ
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- На заседании, прошедшем 26 октября, принято решение оставить ключевую ставку на неизменном уровне в 7,50%, что совпало с нашими ожиданиями, а также прогнозами абсолютного большинства опрошенных Bloomberg и Thomson Reuters участников рынка (примерно 95% респондентов), - рассказывает Дмитрий Харлампиев, ди ректор по аналитике КИБ ПАО Банк «ФК Открытие».

Эксперт отмечает, что в настоящий момент происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. Также на повышенном уровне остаются ценовые ожидания предприятий, в том числе из-за грядущего повышения ставки НДС.

- Мы рассчитываем, что до конца текущего года уровень ключевой ставки останется на неизменном уровне в 7,50%, - говорит Дмитрий Харлампиев. - Соответствующее решение, при отсутствии новых серьезных внешних шоков в ближайшее время, более вероятно уже в первом квартале следующего года. Именно тогда наиболее выражено должен начать реализовываться инфляционный эффект от предполагаемого повышения ставки НДС, а также должна окончательно проясниться ситуация с возможным изменением санкционного режима.

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