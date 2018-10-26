2018-10-26T15:07:35+03:00
Общество

В Белгороде в новом сезоне откроют прямые рейсы в столицу Татарстана

Время полета составит 1 час 40 минут
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде со 2 ноября откроют прямые рейсы в Казань.В Белгороде со 2 ноября откроют прямые рейсы в Казань.Фото: "КП" Архив
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Направление «БелгородКазань» и раньше было востребовано, как в Белгородской области, так и в республике Татарстан. Загрузка самолетов в обе стороны составляла более 60 процентов, рассказал заместитель генерального директора АО «ЮВТ АЭРО» по коммерческим вопросам Станислав Козленко. В новом сезоне со 2 ноября 2018 года прямые рейсы «Белгород– Казань» будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Время полета составит 1 час 40 минут, стоимость билета для взрослого составит 5 884 рубля при условии приобретения на сайте авиакомпании.

Компоновка воздушного судна предусматривает 50 кресел.

Интересен Белгород своими необычными памятниками: дворнику, честному работнику ГАИ, первой учительнице и даже торговцу-челноку. Также в Белгород едут любители рыбалки, поклонники сельского и экотуризма.

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