В Белгороде в новом сезоне откроют прямые рейсы в столицу Татарстана

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-26T15:07:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Направление «Белгород – Казань» и раньше было востребовано, как в Белгородской области, так и в республике Татарстан. Загрузка самолетов в обе стороны составляла более 60 процентов, рассказал заместитель генерального директора АО «ЮВТ АЭРО» по коммерческим вопросам Станислав Козленко. В новом сезоне со 2 ноября 2018 года прямые рейсы «Белгород– Казань» будут осуществляться каждый понедельник и пятницу. Время полета составит 1 час 40 минут, стоимость билета для взрослого составит 5 884 рубля при условии приобретения на сайте авиакомпании.

Компоновка воздушного судна предусматривает 50 кресел.

Интересен Белгород своими необычными памятниками: дворнику, честному работнику ГАИ, первой учительнице и даже торговцу-челноку. Также в Белгород едут любители рыбалки, поклонники сельского и экотуризма.