2018-10-26T11:29:13+03:00
Общество

У белгородского предпринимателя конфисковали колбасу производства Украины

Ввоз этого товара в Россию находится под запретом в соответствии с указом президента РФ от 06.08.2014 года
Ирина ТАРАСОВА
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У белгородского предпринимателя конфисковали колбасу производства Украины.У белгородского предпринимателя конфисковали колбасу производства Украины.Фото: "КП" Архив
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Белгородские таможенники, осуществляя проверку торговых точек белгородского рынка «Салют», обнаружили колбасные изделия различных наименований производства Украины в количестве 49 штук весом более 20 кг. Было обнаружено также масло иностранного производства. Ввоз этих товаров на территорию РФ запрещен, в соответствии с указом президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных видов специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ (пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Таможенного союза и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены установленные международными договорами государств-членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного Союза и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза запреты и ограничения).

Колбаса и масло были конфискованы по результатам судебного рассмотрения дела о данном административном правонарушении, состоявшегося с участием представителя Белгородской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

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