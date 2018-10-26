2018-10-26T10:26:24+03:00
Общество

Средняя зарплата в Белгородском регионе в 2018 году составила 31 570 рублей

Так подсчитали в департаменте экономразвития области
Ирина ТАРАСОВА
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Средняя зарплата в Белгородском регионе в 2018 году составила 31 570 рублей.Средняя зарплата в Белгородском регионе в 2018 году составила 31 570 рублей.Фото: "КП" Архив
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Представляя проект развития региона до 2021 года на недавнем заседании правительства Белгородской области, начальник департамента экономразвития Олег Абрамов, в частности, отметил, что в 2018 году работники организаций и предприятий Белгородской области получали в среднем 31 570 рублей, И что, по прогнозам на 2019 год, средняя зарплата вырастет до 33 570, а в 2021 составит не менее 38 тысяч рублей.

Еще более оптимистичен был глава Старооскольского округа Александр Сергиенко, который отметил, что на их территории прогноз – до 40 тысяч рублей, и есть ресурсы, чтобы довести до 50 тысяч.

Как сказал глава региона, рост зарплаты выгоден для бюджета с точки зрения роста НДФЛ как минимум на 2 миллиарда рублей. Эти средства можно было бы направить на повышение заработной платы сотрудников социальной сферы.

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