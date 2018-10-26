2018-10-26T12:40:49+03:00
Общество

В Белгороде граждане ближнего зарубежья воровали оргтехнику и… посуду

К серии краж оргтехники, инструментов и даже посуды причастны три иностранных гражданина
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
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Сотрудники полиции задержали трех иностранцев, которые похитили из одного белгородского офиса 6 ноутбуков на общую сумму 100 тысяч рублей .Попасть в офис им через окно, которое они сумели «отжать», сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Часть похищенного была обнаружена и изъята правоохранителями в ходе обысков. Задержанным уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба). По решению суда всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проверяют группу иностранцев на причастность к другим аналогичным преступлениям. По имеющимся данным они могут быть причастны к совершению еще 5 краж, которые совершались на территории Белгородской области. Среди похищенного – оргтехника, инструменты и даже посуда.

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