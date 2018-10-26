2018-10-26T09:25:49+03:00
Общество

В Белгородском музее-диораме открывается выставка к 100-летию Ленинского комсомола

Экспонаты представлены из собрания музея и частных коллекций
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском музее-диораме открывается выставка к 100-летию Ленинского комсомола.В Белгородском музее-диораме открывается выставка к 100-летию Ленинского комсомола.Фото: "КП" Архив
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В Белгородском историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» при поддержке Белгородского регионального отделения РВИО 26 октября в 12.00 состоится презентация выставки «Комсомольцы-добровольцы». Экспонаты представлены из собрания музея-диорамы и частных коллекций. Выставка приурочена к 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).

Документы, фотографии, личные вещи активистов комсомольского движения на Белгородчине в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и послевоенное время смогут увидеть посетители музея. Отдельно представлены экспонаты, посвященные комсомольцам, участникам Курской битвы (5 июля-23 августа 1943 г.).

В 12.30 в кинозале музея-диорамы начнется музыкальный фестиваль «Товарищ Песня!».

Напомним, что Белгородский музей-диорама является партнером московского Музея Победы в рамках федерального проекта «Территория Победы». Проект направлен на создание в России единого музейного пространства в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных учреждений культуры.

Телефон для справок: 32-16-75, 58-98-54.

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