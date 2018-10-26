2018-10-26T11:11:23+03:00
Спорт

В Белгороде прошли всероссийские соревнования динамовцев по волейболу

Хозяева турнира, выступавшие во второй группе, заняли первую ступень пьедестала
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД области.фото: пресс-служба УМВД области.
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В Белгороде с 23 по 25 октября проходили всероссийские соревнования Общества «Динамо» по волейболу. В них участвовали команды из четырнадцати регионов страны, в том числе из Московской и Мурманской областей, Бурятии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Удмуртии и Камчатского края. Сборные были сформированы из сотрудников силовых ведомств. Турнир объединил в общей сложности более 130 динамовцев.

Победителей определили в трех группах. В первой равных не было команде из Татарстана. Во второй блистали хозяева турнира - сборная белгородских динамовцев. В третьей группе победу завоевали куряне.

Награждали победителей и призеров руководители правоохранительных ведомств Белгородской области, а также начальник областного управления физкультуры и спорта Олег Сердюков, ректор БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев и представитель Центрального Совета Общества «Динамо» Никита Гранков. Они вручили участникам кубки, дипломы и медали, а также сувенирные мячи с автографами звезд волейбольного клуба «Белогорье».

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