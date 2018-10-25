Снегоуборочную технику Белгорода усилят машинами с кузовами из нержавеющей стали объемом в 15 тонн

25 Окт. 19:29 2018-10-25T19:30:00+03:00

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В Белгороде прошел смотр снегоуборочной техники: фронтальных погрузчиков, снегоуборочных комбайнов, подметальных и комбинированных дорожных машин, тракторов МТЗ, пескоразбрасывателей, грейдеров. В департаменте городского хозяйства администрации заверили, что в ноябре поступят машины с кузовами из нержавеющей стали объемом в 15 тонн. Компьютерная программа, установленная в кабине, поможет водителю регулировать работу пескоразбрасывателей.

Также в распоряжение коммунальщиков поступят два маленьких трактора, произведенные на базе МТЗ-320. Их планируют задействовать в уборке тротуаров и парковых зон, то есть в тех местах, где трудно работать крупной коммунальной технике.

Всего же спецтехнике этой зимой предстоит убирать территорию площадью в 9 миллиона квадратных метров, 611 километров дорог. С 1 ноября служба заступает на круглосуточное дежурство.