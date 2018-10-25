В Белгороде правоохранители пресекли канал сбыта героина

25 Окт. 18:16 2018-10-25T18:16:27+03:00

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По версии следствия, двое граждан ближнего зарубежья приехали в Белгород с целью распространения наркотиков. Подозреваемые – 30-летний и 27-летний мужчины успели сделать несколько «закладок», после чего были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области изобличили иностранцев в покушении на сбыт крупной партии героина группой лиц.

- В общей сложности в тайниках, а также в ходе личного досмотра подозреваемых полицейские обнаружили 46 свертков с наркотическим средством. Общая масса изъятого составила больше 89 граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Решается вопрос о заключении злоумышленников на период следствия под стражу. Им грозит длительное лишение свободы.