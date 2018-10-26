В Белгородской области ворам удалось украсть пешеходный мост

СЕГОДНЯ 13:37 2018-10-26T13:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

О краже пешеходного моста в полицию Волоконовского района сообщила глава администрации Борисовского сельского поселения. Женщина рассказала, что платформа тракторного прицепа использовалась местными жителями в качестве пешеходного мостика через овраг. Но в один из дней увесистая металлическая платформа бесследно исчезла.

В ходе следствия полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались два брата 35 и 39 лет. Оба были неоднократно судимы за кражи. Пешеходный мост они украли, срезав газовым резаком металлическое крепление. А затем разрезали на части, погрузили в нанятую ими машину и отвезли в лесополосу в районе хутора Новодевичий, где и спрятали. Позже братья собирались сдать похищенное на металлолом, а деньги поделить.

Понимая, что их могут искать, похитители скрылись. Но полицейским удалось не только найти и изъять похищенное, но и найти подозреваемых. Их задержали в областном центре.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Братьям светит до 5 лет лишения свободы.