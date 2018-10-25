2018-10-25T16:23:51+03:00
Общество

В Белгороде судебные приставы арестовали имущество должников «Квадры»

С начала года судебные приставы взыскали в пользу энергетиков более 33 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация".Фото: пресс-служба филиала ПАО "Квадра"-"Белгородская генерация".
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В Белгороде прошел очередной совместный рейд судебных приставов и сотрудников «Квадры» по квартирам должников. В целом с начала года удалось взыскать в пользу энергетиков более 33 миллионов рублей задолженности.

Так, к примеру, жильцы улицы Щорса задолжали кто 30 тысяч, а кто и 124 тысячи рублей. У неплательщиков пришлось арестовывать ноутбуки, бытовую технику и мебель. Тем же, кого не оказалось дома, направлены повестки о явке в Управление Федеральной службы судебных приставов России по Белгородской области.

Управляющий директор по реализации тепловой энергии Белгородского филиала «Квадры» Людмила Русинова подчеркнула, что «от платежной дисциплины потребителей зависит финансирование ремонтов энергетического оборудования и теплосетей».

При этом, арест имущества и визит приставов является крайней мерой в борьбе с должниками. Перед этим энергетики проводят с неплательщиками досудебные разъяснительные мероприятия, подают иски в суд. Только за 9 месяцев 2018 года юристы компании направили в суды 3782 исковых требования на общую сумму свыше 84 миллиона рублей.

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