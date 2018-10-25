Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки
В Красненское отделение полиции обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее собаку, которая содержалась на привязи во дворе, жестоко убил односельчанин. Почему он убил собаку мучительным способом объяснить 59-летний мужчина правоохранителям не смог.
Как выяснилось в ходе дальнейшего следствия, столь жестокий поступок совершил бывший сожитель матери потерпевшей. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители, расследуя уголовное дело, могут назначить мужчине психолого-психиатрическую экспертизу, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.