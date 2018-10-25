2018-10-25T15:41:15+03:00
Общество

Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки

Объяснить, почему он убил животное мучительным способом, мужчина не смог
Ирина ТАРАСОВА
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Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки.Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки.Фото: "КП" Архив
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В Красненское отделение полиции обратилась 35-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее собаку, которая содержалась на привязи во дворе, жестоко убил односельчанин. Почему он убил собаку мучительным способом объяснить 59-летний мужчина правоохранителям не смог.

Как выяснилось в ходе дальнейшего следствия, столь жестокий поступок совершил бывший сожитель матери потерпевшей. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители, расследуя уголовное дело, могут назначить мужчине психолого-психиатрическую экспертизу, сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

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