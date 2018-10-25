Информацию о попытке ввести тайно мертвое тело через границу опровергли белгородские пограничники
Очередная шумиха, которую пыталась поднять украинская сторона по поводу ввоза через пропускной пункт «Гоптовка» мертвого тела, провалилась. Белгородские пограничники опровергли информацию о том, что гражданин России хотел провести тело своей умершей жены тайно.
На самом деле все необходимые для транспортировки документы были оформлены с соблюдением законодательства и всех необходимых процедур. Двое родственников умершей – отец и сын, гражданин Украины, получили все необходимые документы в пункте пропуска «Нехотеевка». Затем они пересекли границу и прибыли в пункт «Гоптовка», который находится на украинской стороне. Подчеркнем, что украинская сторона была уведомлена о факте перевозки тела в установленном порядке.
Но впоследствии все равно украинская сторона опубликована информация о попытке тайно вывести тело мертвой женщины.