2018-10-25T14:43:48+03:00
Общество

Информацию о попытке ввести тайно мертвое тело через границу опровергли белгородские пограничники

Все документы для транспортировки тела были оформлены с соблюдением законодательства
Ирина ТАРАСОВА
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Нехотеевка.Нехотеевка.Фото: "КП" Архив
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Очередная шумиха, которую пыталась поднять украинская сторона по поводу ввоза через пропускной пункт «Гоптовка» мертвого тела, провалилась. Белгородские пограничники опровергли информацию о том, что гражданин России хотел провести тело своей умершей жены тайно.

На самом деле все необходимые для транспортировки документы были оформлены с соблюдением законодательства и всех необходимых процедур. Двое родственников умершей – отец и сын, гражданин Украины, получили все необходимые документы в пункте пропуска «Нехотеевка». Затем они пересекли границу и прибыли в пункт «Гоптовка», который находится на украинской стороне. Подчеркнем, что украинская сторона была уведомлена о факте перевозки тела в установленном порядке.

Но впоследствии все равно украинская сторона опубликована информация о попытке тайно вывести тело мертвой женщины.

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