2018-10-25T13:21:04+03:00
Спорт

Белгородские спортсмены получили награды

В БГТУ имени Шухова состоялось чествование мужской гандбольной команды «Технолог-Спартак»
Екатерина ПАПАКИНА
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Подводя итоги сезона 2017-2018, в спортивном активе Технолога подчеркивают, что наши ребята провели его успешно. Напомним, в копилке спортсменов второе место Чемпионата России по пляжному гандболу, а также высшие награды в классическом гандболе на Всероссийской студенческой универсиаде.

По итогам спортивного года семь гандболистов получили звания мастеров спорта РФ. А Игорь Неклюдов, завоевавший в составе сборной России серебряную медаль ЧЕ-2017 - звание Мастера спорта международного класса. Игорь стал первым гандболистом-международником в Белгородской области.

- На сегодня по числу побед и титулов наша гандбольная команда уступает только безусловным фаворитам - волейбольному клубу «Белогорье», который тоже, кстати, в свое время начинал здесь, в стенах университета, - отметил ректор БГТУ им. В.Г.Шухова Сергей Глаголев.

В рамках прошедшей встречи Сергей Николаевич вручил гандболистам удостоверения мастеров спорта, благодарственные письма и серебряные медали Чемпионата России.

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