Зачем жителю Старого Оскола понадобился в бане пистолет?

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-25T11:01:37+03:00

Изменить размер текста: A A

28-летний ранее судимый староосколец был задержан полицейскими 21 октября в тот момент, когда ломился в закрытые двери банного комплекса. Вызвали полицейских сотрудники бани, сообщив, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно. Но заметив полицейских, дебошир бросил на землю какой-то предмет, который оказался пистолетом, переделанным из сигнального оружия и вполне пригодным для стрельбы.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина вышел из ближайшего бара, несколько раз выстрелил в воздух, а затем направился в баню, которая к тому моменту уже была закрыта.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, в отношении старооскольца возбуждено два уголовных дела. Одно по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение огнестрельного оружия). Другое по п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Подозреваемого задержали.