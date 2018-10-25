2018-10-25T11:01:37+03:00
Общество

Зачем жителю Старого Оскола понадобился в бане пистолет?

Переделанное сигнальное оружие было вполне пригодно для стрельбы
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Переделанное сигнальное оружие было вполне пригодно для стрельбыПеределанное сигнальное оружие было вполне пригодно для стрельбыФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

28-летний ранее судимый староосколец был задержан полицейскими 21 октября в тот момент, когда ломился в закрытые двери банного комплекса. Вызвали полицейских сотрудники бани, сообщив, что неизвестный мужчина ведет себя агрессивно. Но заметив полицейских, дебошир бросил на землю какой-то предмет, который оказался пистолетом, переделанным из сигнального оружия и вполне пригодным для стрельбы.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина вышел из ближайшего бара, несколько раз выстрелил в воздух, а затем направился в баню, которая к тому моменту уже была закрыта.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Белгородской области, в отношении старооскольца возбуждено два уголовных дела. Одно по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение огнестрельного оружия). Другое по п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Подозреваемого задержали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде судебные приставы арестовали имущество должников «Квадры»
Житель Белгородской области может получить 3 года за убийство собаки
Информацию о попытке ввести тайно мертвое тело через границу опровергли белгородские пограничники
Белгородские энергетики с начала года обеспечили электроэнергией более 20 объектов водоснабжения
Белгородские спортсмены получили награды
В Губкине дороги к школе патрулируют родители
Белгородские полицейские задержали женщину, возможно причастную к гибели новорожденного ребенка
Как отдохнут белгородские школьники на осенних каникулах
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
Совет директоров «Ростелекома» проведет внеочередное общее собрание акционеров
25 и 26 октября в Белгородском регионе ожидаются дожди с мокрым снегом
«Открытие Брокер» представил сервис «Advisory»
Белгородец продавал через интернет несуществующие автомобили
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Белгородцев приглашают на старинную русскую ярмарку
Депутаты Белгородского горсовета нового созыва повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля
В аналитической службе банка «Открытие» - новый руководитель
Белгородского стрелка, устроившего пальбу по полицейским, заключили под стражу
В Белгороде синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий
В Белгородской области разыскивают мать младенца, тело которого нашли около железной дороги
В Губкине школьники поддержали ярким флешмобом акцию «СветЭтоЖизнь»