2018-10-25T09:33:01+03:00
Общество

В Губкине дороги к школе патрулируют родители

«Родительский патруль» активизировался в преддверии школьных каникул
Ирина ТАРАСОВА
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В Губкине дороги к школе патрулируют родители.В Губкине дороги к школе патрулируют родители.Фото: "КП" Архив
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С приближением осенних каникул в Губкинском городском округе и селах активизировался «Родительский патруль». В преддверии школьных каникул родители вместе с инспекторами дорожного движения решили напомнить детям правила поведения на дороге.

Папы и мамы, используя светоотражающие жилеты, дежурят по утрам у школ рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами. И если кто-то из школьников нарушает правила перехода, объясняют, что нарушил ребенок, и как нужно было правильно сделать. И, конечно, помогают самым маленьким правильно перейти трудный участок дороги.

Кроме того, для родителей, которые возят своих детей в школу на машинах, организованы специальные пункты, где им могут разъяснить правила перевозки детей.

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