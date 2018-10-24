Белгородские полицейские задержали женщину, возможно причастную к гибели новорожденного ребенка
Оперативникам Волоконовского отдела полиции совместно с инспекторами ПДН по горчим следам удалось установить личность, а затем и задержать женщину, 39-летнюю местную жительницу, которая возможно причастна к гибели новорожденной девочки.
Как уже сообщалось, тело младенца было обнаружено 22 октября в водостоке недалеко от железнодорожной станции поселка Волоконовка. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти является черепно-мозговая травма. Ребенок погиб примерно за три-четыре дня до обнаружения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство матерью новорожденного ребенка).
Как выяснилось в ходе следствия, 39-летняя местная жительница на учет по беременности вставала. ДНК-анализ подтвердил, что задержанная и есть мать погибшей девочки.
Всего у женщины восемь детей. В отношении пятерых она лишена родительских прав. Трое других воспитываются биологическим отцом и тетей подозреваемой.
Отметим, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе по ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 156, 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, неуплата средств на содержание детей), сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области