2018-10-24T21:20:25+03:00
Общество

Белгородские полицейские задержали женщину, возможно причастную к гибели новорожденного ребенка

Ею оказалась 39-летняя жительница Волоконовки
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские полицейские задержали женщину, возможно причастную к гибели новорожденного ребенка.Белгородские полицейские задержали женщину, возможно причастную к гибели новорожденного ребенка.Фото: "КП" Архив
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Оперативникам Волоконовского отдела полиции совместно с инспекторами ПДН по горчим следам удалось установить личность, а затем и задержать женщину, 39-летнюю местную жительницу, которая возможно причастна к гибели новорожденной девочки.

Как уже сообщалось, тело младенца было обнаружено 22 октября в водостоке недалеко от железнодорожной станции поселка Волоконовка. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти является черепно-мозговая травма. Ребенок погиб примерно за три-четыре дня до обнаружения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство матерью новорожденного ребенка).

Как выяснилось в ходе следствия, 39-летняя местная жительница на учет по беременности вставала. ДНК-анализ подтвердил, что задержанная и есть мать погибшей девочки.

Всего у женщины восемь детей. В отношении пятерых она лишена родительских прав. Трое других воспитываются биологическим отцом и тетей подозреваемой.

Отметим, что ранее женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности, в том числе по ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), а также к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 156, 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, неуплата средств на содержание детей), сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области

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