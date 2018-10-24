2018-10-24T17:08:10+03:00
Общество

Как отдохнут белгородские школьники на осенних каникулах

На базе школ в областном центре с 29 октября откроется 44 лагеря с дневным пребыванием
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
На базе школ в областном центре с 29 октября откроется 44 лагеря с дневным пребыванием.На базе школ в областном центре с 29 октября откроется 44 лагеря с дневным пребыванием.Фото: Екатерина ПАПАКИНА
Изменить размер текста:

За счет муниципальных средств Белгорода в 44 лагерях дневного пребывания с 29 октября по 6 ноября отдохнет 7,5 тысяч детей. О том, как будет организован отдых детей во время каникул, рассказала во время брифинга руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова.

В частности, она подчеркнула, что «ребенок будет под присмотром, для него будет организовано питание, а также развлекательная программа. Это не только походы в театры и кинотеатры, библиотеки, это и различные квесты, интеллектуальные игры. Если позволит погода, прогулки в парках, подвижные игры на свежем воздухе».

Для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, во время осенних каникул организована социально-реабилитационная смена «Данко». Она начнет свою работу уже в субботу на базе загородного лагеря «Сокол». Отдохнуть в нем смогут 127 детей. А в лагере «Юность» будут проведут свои каникулы 55 воспитанников областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Во время брифинга подчеркивалось, что в дни осенних каникул открыты двери для всех учащихся, которые хотели бы позаниматься в спортзалах или поучаствовать в различных мастер-классах.

Кстати, школьные стадионы, которые работают в течение всего года, в период осенних каникул доступны как учащимся, так и жителям микрорайонов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские полицейские задержали женщину, возможно причастную к гибели новорожденного ребенка
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
Совет директоров «Ростелекома» проведет внеочередное общее собрание акционеров
25 и 26 октября в Белгородском регионе ожидаются дожди с мокрым снегом
«Открытие Брокер» представил сервис «Advisory»
Белгородец продавал через интернет несуществующие автомобили
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Белгородцев приглашают на старинную русскую ярмарку
Депутаты Белгородского горсовета нового созыва повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля
В аналитической службе банка «Открытие» - новый руководитель
Белгородского стрелка, устроившего пальбу по полицейским, заключили под стражу
В Белгороде синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий
В Белгородской области разыскивают мать младенца, тело которого нашли около железной дороги
В Губкине школьники поддержали ярким флешмобом акцию «СветЭтоЖизнь»