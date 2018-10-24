Как отдохнут белгородские школьники на осенних каникулах

24 Окт. 17:07 2018-10-24T17:08:10+03:00

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За счет муниципальных средств Белгорода в 44 лагерях дневного пребывания с 29 октября по 6 ноября отдохнет 7,5 тысяч детей. О том, как будет организован отдых детей во время каникул, рассказала во время брифинга руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова.

В частности, она подчеркнула, что «ребенок будет под присмотром, для него будет организовано питание, а также развлекательная программа. Это не только походы в театры и кинотеатры, библиотеки, это и различные квесты, интеллектуальные игры. Если позволит погода, прогулки в парках, подвижные игры на свежем воздухе».

Для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, во время осенних каникул организована социально-реабилитационная смена «Данко». Она начнет свою работу уже в субботу на базе загородного лагеря «Сокол». Отдохнуть в нем смогут 127 детей. А в лагере «Юность» будут проведут свои каникулы 55 воспитанников областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Во время брифинга подчеркивалось, что в дни осенних каникул открыты двери для всех учащихся, которые хотели бы позаниматься в спортзалах или поучаствовать в различных мастер-классах.

Кстати, школьные стадионы, которые работают в течение всего года, в период осенних каникул доступны как учащимся, так и жителям микрорайонов.