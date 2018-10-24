Совет директоров «Ростелекома» проведет внеочередное общее собрание акционеров

СЕГОДНЯ 15:57 2018-10-24T15:57:01+03:00

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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, сообщает о том, что совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

ВОСА состоится 24 декабря 2018 года по адресу Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд №4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 2 ноября 2018 года.

Совет директоров также утвердил следующую повестку дня ВОСА:

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.

2. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

3. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее 28 ноября 2018 года совет директоров «Ростелекома» примет решение о рекомендациях общему собранию по дивидендам за 9 месяцев 2018 года, а также утвердит список кандидатов для избрания в новый совет директоров компании.