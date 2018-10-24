Совет директоров «Ростелекома» проведет внеочередное общее собрание акционеров
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, сообщает о том, что совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).
ВОСА состоится 24 декабря 2018 года по адресу Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд №4, 2 этаж, Конгресс-центр Центра Международной Торговли.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 2 ноября 2018 года.
Совет директоров также утвердил следующую повестку дня ВОСА:
1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.
2. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
3. Избрание членов совета директоров ПАО «Ростелеком».
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее 28 ноября 2018 года совет директоров «Ростелекома» примет решение о рекомендациях общему собранию по дивидендам за 9 месяцев 2018 года, а также утвердит список кандидатов для избрания в новый совет директоров компании.