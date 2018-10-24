2018-10-24T15:06:02+03:00
Общество

25 и 26 октября в Белгородском регионе ожидаются дожди с мокрым снегом

Температура воздуха днем не превысит отметки +8 градусов, а ночью опустится до 0
Ирина ТАРАСОВА
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25 и 26 октября в Белгородском регионе ожидаются дожди с мокрым снегом.25 и 26 октября в Белгородском регионе ожидаются дожди с мокрым снегом.Фото: "КП" Архив
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Синоптики белгородского Гидрометцентра прогнозируют, что в два ближайших дня в Белгородском регионе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 25 октября температура воздуха опустится до 0 градусов, днём будет +8. Ветер 3–4 м/с. В пятницу, 26 октября, ожидаются ночные температуры до +1 градуса, днём обещают +8. Ветер 3–6 м/с..

Особо внимательным и осторожным в непогоду стоит быть водителям на дорогах: при непогоде резко возрастает количество ДТП, предупреждают в управлении автодорог общего пользования и транспорта Белгородского региона. Основная опасность при движении в дождь и по мокрой трассе – ухудшение сцепления колёс с дорогой и снижение видимости.

Водителей призывают строго соблюдать на дороге скоростной режим, держать безопасную дистанцию, особенно в районе пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, перекрёстков.

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