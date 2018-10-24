2018-10-24T13:46:03+03:00
Экономика

«Открытие Брокер» представил сервис «Advisory»

В рамках премиального сервиса клиенты получат выгодные условия обслуживания, ведь вознаграждение брокера будет зависеть от успешности инвестиций
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АО «Открытие Брокер» одним из первых российских брокеров реализовал уникальный для России формат обслуживания «Advisory», популярный в западных странах. Сервис рассчитан на премиальную аудиторию — инвесторов с размером капитала от 15 миллионов рублей, желающих опираться на экспертизу профессиональных аналитиков и следовать персональным рекомендациям при принятии торговых решений. Персональный инвестиционный консультант помогает клиенту структурировать финансы и эффективно управлять капиталом, предлагая оптимальные инвестиционные решения.

Ключевая особенность - формат сотрудничества между инвестором и компанией, подразумевающий вознаграждение услуг брокера при положительном финансовом результате клиента. Доход брокера зависит от качества выпускаемых инвестиционных идей и динамики стоимости чистых активов, а не от количества сделок клиента или объема активов в его портфеле.

- Решения для состоятельных клиентов в ближайшие годы будут выступать драйвером роста всего финансового рынка, - уверен управляющий ди ректор «Открытие Брокер» Павел Шахлевич. - После тщательного изучения лучших мировых практик и особенностей отечественного рынка мы приняли решение предложить премиальным клиентам сервис «Advisory», представляющий собой российский аналог популярного в США и Европе формата обслуживания.

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