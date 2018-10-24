2018-10-24T12:36:04+03:00
Общество

Белгородец продавал через интернет несуществующие автомобили

Женщина из Красноярска перевела «продавцу» предоплату в размере 76 тысячи рублей за несуществующее авто
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородец продавал через интернет несуществующие автомобили.Белгородец продавал через интернет несуществующие автомобили.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Красноярка, которая перевела мошеннику предоплату за несуществующий автомобиль, объясняла в полиции, что информацию о продаже авто увидела на одном из сайтов в интернете. Она связалась с продавцом (позже выяснилось, что он живет в Белгороде), он объяснил, что автомобиль находится в Санкт-Петербурге и что для его отправки в Красноярск необходимо внести предоплату в размере 76 тысяч рублей. Для подтверждения своей информации он прислал фотографии авто и договор купли-продажи.

После этого красноярка перевела деньги на банковский счет «продавца», но в указанное время машину не получила. Пыталась связаться с «продавцом», но он на связь выходить перестал.

Следствие выяснило и место жительство «продавцы», и то, что таким же образом пострадал еще один житель Красноярка, который перевел мошеннику 70 тысяч рублей.

Мошенника задержали и переправили в Красноярск для дальнейшего разбирательства. При этом выяснилось, что у него никогда не было автомобилей, а фотографии машин, которые он пересылал покупателям, были из интернета.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает срок лишения свободы до 5 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Предприниматели Центрального Черноземья узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом
Совет директоров «Ростелекома» проведет внеочередное общее собрание акционеров
25 и 26 октября в Белгородском регионе ожидаются дожди с мокрым снегом
«Открытие Брокер» представил сервис «Advisory»
Банк УРАЛСИБ подарит новым клиентам-предпринимателям до 50 000 рублей на рекламу
Белгородцев приглашают на старинную русскую ярмарку
Депутаты Белгородского горсовета нового созыва повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля
В аналитической службе банка «Открытие» - новый руководитель
Белгородского стрелка, устроившего пальбу по полицейским, заключили под стражу
В Белгороде синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий
В Белгородской области разыскивают мать младенца, тело которого нашли около железной дороги
В Губкине школьники поддержали ярким флешмобом акцию «СветЭтоЖизнь»