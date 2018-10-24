Белгородец продавал через интернет несуществующие автомобили

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-24T12:36:04+03:00

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Красноярка, которая перевела мошеннику предоплату за несуществующий автомобиль, объясняла в полиции, что информацию о продаже авто увидела на одном из сайтов в интернете. Она связалась с продавцом (позже выяснилось, что он живет в Белгороде), он объяснил, что автомобиль находится в Санкт-Петербурге и что для его отправки в Красноярск необходимо внести предоплату в размере 76 тысяч рублей. Для подтверждения своей информации он прислал фотографии авто и договор купли-продажи.

После этого красноярка перевела деньги на банковский счет «продавца», но в указанное время машину не получила. Пыталась связаться с «продавцом», но он на связь выходить перестал.

Следствие выяснило и место жительство «продавцы», и то, что таким же образом пострадал еще один житель Красноярка, который перевел мошеннику 70 тысяч рублей.

Мошенника задержали и переправили в Красноярск для дальнейшего разбирательства. При этом выяснилось, что у него никогда не было автомобилей, а фотографии машин, которые он пересылал покупателям, были из интернета.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает срок лишения свободы до 5 лет.