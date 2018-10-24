Белгородцев приглашают на старинную русскую ярмарку

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-24T11:22:55+03:00

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Фрукты и овощи, мясо и рыба, крупы, продукцию пчеловодства, цветы, саженцы и многое другие можно будет приобрести непосредственно у производителей с 27 по 28 октября. В эти дни в Белгороде на площадке кинотеатра «Русич» пройдет праздник урожая. На празднике будет воспроизведена атмосфера старинной русской ярмарки.

Белгородцы и гости города смогут приобрести продукцию непосредственно у производителей. В ярмарке примут участие владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, представители сельскохозяйственных предприятий и предприятий общественного питания.

Фестиваль украсят выступление коллективов уличных и кукольных театров, цирковых артистов. Фестиваль откроется 27 октября в 11.00.