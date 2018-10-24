Депутаты Белгородского горсовета нового созыва повысили стоимость проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-24T10:55:28+03:00

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На сессии Белгородского городского совета, которая закончилась вчера вечером, депутаты нового созыва поддержали повышение стоимости тарифа на перевозку пассажиров и багажа. Было принято решение увеличить стоимость проезда до 20 рублей с 1 ноября в автобусах и с 1 января нового года — в троллейбусах. Столько же придётся заплатить за перевозку багажа.

Также депутаты подняли стоимость одного километра пути за пределами города. Он составит 2 рубля 20 копеек. За багаж отныне придется платить 20 копеек за километр, но не менее одного рубля.

Заметим, что повышение стоимости объясняют тем, что значительно повысилась стоимость энергоносителей и топлива. При этом прежний тариф удавалось сохранить депутатам прежнего созыва в течение пяти лет.