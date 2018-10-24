2018-10-24T09:37:11+03:00
Общество

Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля

Расписку о выплате 167 тысяч рублей была предъявлена судебному приставу
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Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля.Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля.Фото: "КП" Архив
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167 тысяч рублей долга по алиментам заплатил житель Грайворонского района только после ареста автомобиля. К такой мере пришлось прибегнуть судебным приставам, так как добровольно своему ребенку он не помогал.

Проблемы с выплатой алиментов начались после того, как должник уволился. Пока он был официально трудоустроен, алименты удерживались с работной платы. Но затем он начал перебиваться случайными заработками, добровольно своему ребенку он помогать перестал. Судебные приставы-исполнители Грайворонского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области были вынуждены ограничить должника в праве пользования его автомобилем Ford Focus 2006 года выпуска.

Только после таких мер, горе-папаша оплатил всю сумму долга непосредственно взыскательнице, а расписку о получении денежных средств предоставил судебному приставу-исполнителю, сообщает пресс-служба ведомства.

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