Белгородский горе-папаша выплатил задолженность по алиментам только после ареста автомобиля

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-24T09:37:11+03:00

Изменить размер текста: A A

167 тысяч рублей долга по алиментам заплатил житель Грайворонского района только после ареста автомобиля. К такой мере пришлось прибегнуть судебным приставам, так как добровольно своему ребенку он не помогал.

Проблемы с выплатой алиментов начались после того, как должник уволился. Пока он был официально трудоустроен, алименты удерживались с работной платы. Но затем он начал перебиваться случайными заработками, добровольно своему ребенку он помогать перестал. Судебные приставы-исполнители Грайворонского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области были вынуждены ограничить должника в праве пользования его автомобилем Ford Focus 2006 года выпуска.

Только после таких мер, горе-папаша оплатил всю сумму долга непосредственно взыскательнице, а расписку о получении денежных средств предоставил судебному приставу-исполнителю, сообщает пресс-служба ведомства.