2018-10-23T17:47:45+03:00
Экономика

В аналитической службе банка «Открытие» - новый руководитель

Анна Морина присоединилась к команде Инвестиционного департамента корпоративно-инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие»
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Перед новым руководителем стоят амбициозные задачи формирования единой аналитической службы банка, качественного развития направления исследования и анализа компаний и рынков в интересах корпоративного бизнеса банка.

Анна Морина закончила Финансовую академию при Правительстве РФ. До прихода в «Открытие» занимала различные должности в кредитных отделах российских банков, имеет опыт работы в казначействе и подразделениях по операциям с ценными бумагами, на протяжении 4 лет руководила командой аналитического хаба по работе с сырьевыми секторами.

- Анна – опытный и разносторонний аналитик, хорошо знающий товарные рынки и особенности кредитной работы банка, – отметил Директор инвестиционного департамента банка «Открытие» Константин Церазов. – Мы надеемся, что ее присоединение к нашей команде позволит усилить работу нашего аналитического подразделения и формировать качественную экспертизу как для внутреннего, так и для внешнего потребителя.

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