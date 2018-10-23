Белгородского стрелка, устроившего пальбу по полицейским, заключили под стражу

23 Окт. 17:21 2018-10-23T17:21:59+03:00

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22-летнему жителю Корочанского района Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213, ч.1 ст.318 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Как выяснилось в ходе следствия, 17 октября 2018 года около 5 часов утра, 22-летний житель села Прудки Корочанского района в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома принялся палить из охотничьего ружья своего отца.

Когда же к месту происшествия прибыл наряд полиции, обвиняемый, скрывшись в доме, сначала просто игнорировал все требования полицейских выйти для выяснения обстоятельств. А затем он принялся перезаряжать ружья и уже на улице снова выстрелил из него. Этим дело не кончилось, обвиняемый, вооружившись еще и ножом, стал угрожать полицейским расправой.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения обвиняемого в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.