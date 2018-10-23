В Белгороде синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-23T15:48:00+03:00

Не стоит отставлять без присмотра детей и граждан с ограниченными возможностями

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Как сообщают синоптики, 24 октября в Белгородской области погодные условия значительно ухудшатся. Температура воздуха днем будет составлять 7-12 градусов тепла, ночью столбик термометра не поднимется выше 2 градусов тепла. При этом порывы ветра местами будут достигать 20 м/с. По области пройдут дожди.

Как предупреждает МЧС России по Белгородской области, в период непогоды не следует пренебрегать рекомендациями по безопасному поведению. В частности, порывы ветра лучше всего переждать в помещении, а на улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций.

Не стоит оставлять без присмотра детей, особое внимание следует уделить пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями.