В Белгородской области разыскивают мать младенца, тело которого нашли около железной дороги

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-23T14:28:18+03:00

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Около железнодорожных путей в поселке Волоконовка 22 октября 2018 года было найдено тело новорожденной девочки. По данному факту Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка родилась, а затем умерла за один-три дня до обнаружения тела. Причиной смерти явилась черепно-мозговая травма. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следственное управление просит откликнуться всех, кому что-либо известно о гибели новорожденного по телефону 8 (47236) 3-70-96. Просят также сообщать обо всех известных фактах нахождения женщин в состоянии беременности и беспричинном отсутствии младенца после родоразрешения по телефонам 8 (4722) 739-104, 8 (4722) 739-170. Свое сообщение можно направить в интернет-приемную сайта следственного управления и через официальные группы СУ СК России по Белгородской области в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке.