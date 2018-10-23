2018-10-23T13:10:48+03:00
Общество

В Губкине школьники поддержали ярким флешмобом акцию «СветЭтоЖизнь»

Ребята выстроились в живую инсталляцию, призывая пешеходов стать заметнее на дорогах
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
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Старшеклассники Губкина поддержали мероприятие по популяризации использования световозвращающих элементов. Более ста ребят, вооружившись световозвращающей экипировкой, ярким флешмобом в виде конструкции «Свет – это жизнь» призвали пешеходов стать заметнее на дорогах.

Так необычно школьники продемонстрировали жителям городского округа полезные свойства СВ-атрибутов. Также они запустили интернет-марафон #СветЭтоЖизнь, приглашая всех желающих присоединиться к акции в поддержку безопасности дорожного движения.

Отметим, что по информации автоинспекторов СВ-атрибуты значительно улучшают видимость пешехода на неосвещенной трассе. При движении с ближним светом фар водитель увидит на дороге человека на расстоянии 25-50 метров. А пешехода, использующего световозвращатель, видно на расстоянии 150-200 метров. При движении с дальним светом фар - на расстоянии до 350 метров.

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