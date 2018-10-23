В Белгороде составят народный путеводитель по самым интересным местам

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-23T12:17:51+03:00

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Акцию «InterАктивный Белгород: с городом на ты» запустил «Активный горожанин». Организаторы акции предлагают белгородцам создать свой гид-путеводитель по самым интересным местам областного центра. Интернет-голосование пройдет в несколько этапов, каждый из которых разбит на 3-4 тематических блока.

В настоящий момент на портале стартовал первый этап интернет-голосования. Его участникам в блоке «Белгород на ладони» необходимо выбрать лучшие смотровые площадки, в блоке «Белгород романтичный» - самое романтичное место города, в блоке «Белгород умный» - общественное пространство, которое больше всего ассоциируется с наукой, развитием, прогрессом. У голосующих есть возможность предложить свой вариант ответа.

На следующих этапах акции «InterАктивный Белгород: с городом на ты» можно будет на вопросы тематических блоков «Белгород молодой», «Белгород культурный», «Белгород спортивный», «Белгород активный», «Белгород твой».

Анастасия Гладкова, один из инициаторов проекта, начальник отдела развития системы «Активный горожанин» и внешних связей МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» отметила:

- По итогам акции мы создадим гид-путеводитель с фотографиями и адресами любимых мест горожан. Принять участие в ней можно на нашем портале, а также через мобильное приложение.

Итогов должна стать печатная и электронная версии народного путеводителя. Электронная будет размещена на портале «Активный горожанин».