Банк «Открытие» открыл кредитную линию на производство среднетоннажной химии

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-23T11:18:25+03:00

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Предприятие работает в Воронежской области. В рамках работы с сфере импортозамещения, планов по расширению и опираясь на "дорожную карту" Правительства РФ по развитию отрасли, предприятие планирует увеличить закупки сырья для переработки на собственных производственных мощностях, а затем изготовление нефтеполимерных смол и нефтяного растворителя.

Нефтеполимерная смола - один из перспективных и инновационных сырьевых компонентов для производства клеев и герметиков, шин, резино-технических изделий, лакокрасочных материалов, а также является заменителем дефицитного пищевого растительного масла в производственных процессах.

- ООО ПКФ «Акрил» является одним из ведущих производителей нефтеполимерных смол в России. Инвестиционные проекты компании входят в планы по импортозамещению в сфере промышленности Воронежской области, имеют статус «Особо значимого инвестиционного проекта». Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией и в будущем, - отметил управляющий банковской группой «Открытие» в Воронеже Дмитрий Чебряков.

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