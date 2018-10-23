2018-10-23T11:18:25+03:00
Экономика

Банк «Открытие» открыл кредитную линию на производство среднетоннажной химии

Объем средств составил 120 миллионов рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

Предприятие работает в Воронежской области. В рамках работы с сфере импортозамещения, планов по расширению и опираясь на "дорожную карту" Правительства РФ по развитию отрасли, предприятие планирует увеличить закупки сырья для переработки на собственных производственных мощностях, а затем изготовление нефтеполимерных смол и нефтяного растворителя.

Нефтеполимерная смола - один из перспективных и инновационных сырьевых компонентов для производства клеев и герметиков, шин, резино-технических изделий, лакокрасочных материалов, а также является заменителем дефицитного пищевого растительного масла в производственных процессах.

- ООО ПКФ «Акрил» является одним из ведущих производителей нефтеполимерных смол в России. Инвестиционные проекты компании входят в планы по импортозамещению в сфере промышленности Воронежской области, имеют статус «Особо значимого инвестиционного проекта». Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с компанией и в будущем, - отметил управляющий банковской группой «Открытие» в Воронеже Дмитрий Чебряков.

Реклама.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий
В Белгородской области разыскивают мать младенца, тело которого нашли около железной дороги
В Губкине школьники поддержали ярким флешмобом акцию «СветЭтоЖизнь»
В Белгороде составят народный путеводитель по самым интересным местам
Белгородец Денис Гончаренко привез с европейских соревнований по пулевой стрельбе «серебро»
После столкновения большегрузов между Губкиным и Старым Осколом все выжили
«Ростелеком» завершил в ЦФО первый этап подключения лечебных учреждений к интернету
Выпускница Белгородского пединститута стала серебряным призером чемпионата мира по армрестлингу
В Белгороде молодой мужчина избил пенсионера прямо на улице
В Белгороде по факту смерти пассажира в автобусе №15 проводится служебная проверка
В Губкине раскрыли кражу видеокамеры у спящего во дворе мужчины
В Белгороде утром 22 октября в маршрутке скончался пассажир
Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank - 2018
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по объемам кредитования на покупку жилья в новостройках
В Белгороде заменят 215 лифтов на общую сумму более 470 миллионов рублей
В Воронеже состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди подразделений кассы и инкассации Сбербанка
«Ростелекома» предложил общаться нон-стоп
В Белгородской области энергетики реконструируют подстанцию 110 кВ
В Старом Осколе виновный в смерти отца несовершеннолетнего выплатил 111 тысяч рублей долга
В центральном парке Белгорода завершился сезон аттракционов
В Белгородских колбасных изделиях мяса не нашли
В Старом Осколе госавтоинспекторы учат малышей ходить