Белгородец Денис Гончаренко привез с европейских соревнований по пулевой стрельбе «серебро»

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-23T12:10:23+03:00

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Завершилась ежегодная Юношеская Лига Европы по пулевой стрельбе, которая проходила в финском городе Лохья. В финале в стрельбе из пневматической винтовки принимали участие 8 команд. В состав российской сборной вошли Денис Гончаренко (Белгородская область), Александр Васильев (Липецкая область), Татьяна Харькова (Оренбургская область) и Полина Болоткова (Удмуртская Республика).

Российская сборная в итоге уступили в финале Юношеской Лиги Европы спортсменам из Украины. Команда завоевала серебряные медали турнира.

Напомним, что Денис Гончаренко начал заниматься стрельбой в восемь лет. Тогда на тренировку его привела мама. Позже он начал заниматься под руководством тренера Ольги Лутай в спортивной школе №8 Белгорода.