2018-10-23T10:34:17+03:00
Общество

После столкновения большегрузов между Губкиным и Старым Осколом все выжили

Водитель автомобиля «МАН», а также пассажиры автомобиля «КамАЗ» отделались телесными повреждениями
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: из группе ВКонтакте Oskol Stelit | Старый Оскол Екатерины Остапенко.Фото: из группе ВКонтакте Oskol Stelit | Старый Оскол Екатерины Остапенко.
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В ДТП, которое произошло на 81-м километре трассы Короча-Губкин-Горшечное, столкнулись большегрузные автомобил. «КамАЗ» под управлением 31-летнего водителя, двигаясь в составе с прицепным измельчителем, из-за габаритов своего транспортного средства, выполняя разворот, создал помеху встречному автомобилю «МАН» с полуприцепом, которым управлял 52-летний мужчина.

Произошло столкновение, из-за которого машины перевернулись, кабины смяло чуть ли не всмятку. Соцсети, хоть событие и произошло вчера в первой половине дня, до сих пор полны фото и видео, на которых видно, что проезжая мимо, крестятся и пассажиры, и водители. И всех интересовал вопрос, выжил ли кто в такой масштабной аварии?

Пресс-служба областного УМВД опубликовала комментарий, сообщив, что все четверо пострадавших живы. В сообщении сказано, что «В результате произошедшего столкновения водитель автомобиля «МАН», а также пассажиры автомобиля «КамАЗ» - 29-летний, 39-летний и 52-летний мужчины, получили телесные повреждения».

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