2018-10-23T10:12:54+03:00
Общество

«Ростелеком» завершил в ЦФО первый этап подключения лечебных учреждений к интернету

В Белгородской области подключены уже 6 ЛПУ
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По техническому заданию госконтракта, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 447 медицинских организаций Центральной России. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа. Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с.

- Мы завершили первый этап подключения к интернету медучреждений ЦФО, и сразу приступили ко второму. В результате доступ в Сеть получат более семисот больниц и поликлиник центра России. Это значительно расширит возможности наших врачей. Например, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи позволят проводить врачебные консилиумы онлайн, а защищенные каналы связи обеспечат быстрый обмен конфиденциальными данными. Это поможет врачам не только ускорить диагностику, но и принимать более взвешенные решения, что, в итоге, положительно скажется на качестве жизни граждан, - поделился Александр Абрамков, вице-президент, директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

К концу 2018 года «Ростелеком» подключит к интернету еще 300 медицинских организаций. Новая инфраструктура позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование и преодолеть территориальную удаленность лечебных учреждений.

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