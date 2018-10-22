Выпускница Белгородского пединститута стала серебряным призером чемпионата мира по армрестлингу

22 Окт. 17:02 2018-10-22T17:02:33+03:00

Елизавета Решетняк в финале уступила только многократной чемпионке мира из Словакии

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В Анталье (Турция) завершился чемпионат мира по армрестлингу. В составе российской команды триумфально выступила Елизавета Решетник, которая в 2018 году окончила факультет физической культуры педагогического института НИУ «БелГУ».

Елизавета заняла 3 место в борьбе левой рукой, а в финале чемпионата в борьбе правой уступила только многократной чемпионке мира Снежане Бабаевой из Словакии. В результате Елизавета привезла домой «серебро».

Таким образом, Елизавете удалось повторить свой успех на чемпионате Европы. Тогда, весной 2018 года, девушка заняла второе место, выполнив норматив мастера спорта России международного класса. Елизавета является многократной чемпионкой России среди студентов.

Елизавета занимается армрестлингом 8 лет. Её тренер - старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры НИУ «БелГУ» Михаил Филатов.