В Белгороде молодой мужчина избил пенсионера прямо на улице

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-22T16:10:22+03:00

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В отдел полиции №2 УМВД России по городу Белгороду позвонили сотрудники медучреждения, куда с тяжелыми травмами головы поступил 66-летний житель города.

Как выяснили в ходе дальнейшей проверки участковые уполномоченные, потерпевший сделал замечания молодой паре, которая громко ссорилась прямо на улице. В ответ 31-летний мужчина вступил с пенсионером в словесную перепалку, а затем нанес несколько ударов. Пенсионер от удара упал и ударился головой об асфальт. Скорую помощь пострадавшему вызвала сотрудница ближайшего супермаркета, которая стала невольной свидетельницей ссоры и драки.

Нанесший удары молодой человек скрылся с места происшествий, но его личность вскоре была установлена сотрудниками полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 Уголовного кодекса Российской Федерации (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.). Согласно статье, обидчик пенсионера может получить наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ, ограничения свободы на срок до трех лет либо ареста на срок до шести месяцев, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.