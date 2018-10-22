В Губкине раскрыли кражу видеокамеры у спящего во дворе мужчины

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-22T14:17:50+03:00

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Во время проведения на территории Губкинского городского округа оперативно-профилактического мероприятия «Скупка» была раскрыта кража видеокамеры.

Как выяснилось, камера у 38-летнего мужчины пропала в то время, когда он мирно спал во дворе многоквартирного дома. Подозреваемый, 21-летний ранее судимый губкинец, проходил мимо и увидев лежащую рядом со спящим видеокамеру, похитил ее. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. При этом губкинец, который украл видеокамеру, в пункте приему б/у техники получил за нее гораздо меньшую сумму. Но успел ее потратить на свои личные нужды.

Похищенное имущество было изъято оперативниками во время операции «Скупка» и скоро законный владелец камеры получит ее обратно. В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкции статьи – до 2-х лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВМД России по Белгородской области.