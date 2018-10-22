2018-10-22T13:31:32+03:00
Общество

В Белгороде утром 22 октября в маршрутке скончался пассажир

Очевидцы события сообщают, что в транспорте была давка
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде утром 22 октября в маршрутке скончался пассажир.В Белгороде утром 22 октября в маршрутке скончался пассажир.Фото: "КП" Архив
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Пассажир, которому на вид было около 60 лет, скончался во время следования по маршруту №15 с Харьковской горы в сторону аэропорта. Очевидцы рассказывают, что это произошло около 9 часов утра, в транспорте была давка, и мужчине стало плохо в районе остановки «Водстрой».

Умер пассажир на остановке «Стадион». Медики, которые подоспели из ближайшей клиники «Поколение», пытались реанимировать пожилого мужчину в течение получаса, но спасти его не удалось.

В пресс-службе Следственного комитета России по Белгородской области сообщили, что около 10 часов на происшествие выехали следователи для проведения проверки по данному факту. О причине смерти смогут сообщить только после проведения вскрытия.

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