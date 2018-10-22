2018-10-22T12:01:14+03:00
Общество

В Белгороде заменят 215 лифтов на общую сумму более 470 миллионов рублей

Есть ли ваш дом в этом списке, расскажут в Фонде содействия реформированию ЖКХ Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде заменят 215 лифтов на общую сумму более 470 миллионов рублей.В Белгороде заменят 215 лифтов на общую сумму более 470 миллионов рублей.Фото: "КП" Архив
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В 215 домах, которые находятся в областном центре, должны заменить старые лифты на новенькие не позднее 26 декабря 2022 года. Заказчиком выступает Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области. В закупке указано 62 адреса: дома на Народном и Свято-Троицком бульварах, проспектах Ватутина и Славы, Белгородском проспекте, улицах Щорса, Губкина, Костюкова, Вокзальная, 5 Августа, Преображенская, Шаландина, Гостёнская, Чапаева, Привольная, Первомайская, Толстого, Горького, Левобережная, Маяковского, Николая Чумичова, Советская и Железнякова (есть ли ваш дом в этом списке можно узнать, перейдя по ссылке).

Подрядчик выполнит работы по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты, разработает проектную документацию на замену лифтового оборудования, заменит лифтовое оборудование. Цена договора – 470 462 956,4 рублей. Оплачивать выполненные работы будут каждый месяц равными долями до 2026 года.

Кроме Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области принимать работы и подписывать соответствующие акты будут организации по строительному контролю, представитель подрядчика, представитель организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, представитель органа местного самоуправления, представитель организации, ответственной за техническое обслуживание лифтов многоквартирного дома, и представитель собственников помещений в многоквартирном доме.

Установлен срок гарантии на работы. Он составляет 5 лет.

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