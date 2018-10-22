2018-10-22T11:07:37+03:00
Общество

«Ростелекома» предложил общаться нон-стоп

Для пользователей сотовой связи компания запустила новый тарифный план «Для Безлимита»
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..Фото: "КП" Архив
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Помимо неограниченного трафика, в том числе – на соцсети, мессенджеры и навигацию по всей России, тариф включает пакет из 500 минут разговоров и 50 SMS. Пользователи цифрового провайдера получают качественный доступ в интернет без ограничений на 4G-скоростях, а новые клиенты – возможность протестировать связь с 20% скидкой. Важно, что доступ в Интернет остается безлимитным даже за пределами домашнего региона.

- В эру цифровизации мы часто сталкиваемся с нехваткой мобильного трафика: вроде, только недавно обновился пакет услуг по тарифу, а доступ в Сеть уже надо продлевать. Именно для тех абонентов, которым регулярно не хватает трафика, «Ростелеком» разработал тарифный план «Для Безлимита». Он позволит экономить на связи, даже если вы привыкли общаться в Сети в режиме нон-стоп. Нет разницы, в каком городе вы находитесь – хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке – даже за пределами домашнего региона интернет остается безлимитным, - рассказал Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

Предложение действует как для новых абонентов, так и для тех, кто уже пользуется мобильной связью от «Ростелекома».

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