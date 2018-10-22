В Старом Осколе виновный в смерти отца несовершеннолетнего выплатил 111 тысяч рублей долга

СЕГОДНЯ 09:07 2018-10-22T09:10:02+03:00

Только после вмешательства судебных приставов задолженность перед ребенком была погашена

Только после вмешательства судебных приставов задолженность перед ребенком была погашена

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Более 111 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего ребенка выплатил житель Старого Оскола, возместив по решению суда вред, понесенный в связи со смертью кормильца.

Ранее судебными приставами-исполнителями Старооскольского районного отдела судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о возмещении вреда несовершеннолетнему ребенку, понесенного в связи с смертью его отца в результате ДТП. Суд принял решение взыскать 111 тыс. 272 руб., с ежемесячно выплатой до 2020 по 2139 руб.

Но должник добровольно деньги не перечислял, поэтому судебные приставы внесли запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля Toyota Carina. Кроме этого, должник был ограничен в праве на выезд за пределы России.

Но мерой, побудившей должника оплатить не только текущую задолженность, а полностью всю сумму, стала беседа с судебным приставом. Прямо на приеме через POS-терминал задолженность была оплачена., сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.