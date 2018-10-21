В центральном парке Белгорода завершился сезон аттракционов

21 Окт. 19:29 2018-10-21T19:32:04+03:00

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Сегодня в Белгороде стояла сухая, несколько прохладная, но солнечная погода. Температура воздуха днем составила +13 градусов. Может, потому в центральном парке было так многолюдно. Последние солнечные деньки…

А, может, еще и из-за того, что в парке завершался сезон аттракционов. И была последняя возможность совершенно бесплатно прокатиться на колесе обозрения и насладиться пейзажами осеннего города.

С завтрашнего дня синоптики нам обещают дожди. В понедельник, вторник и среду температура днем будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов. Во вторник и среду белгородцы могут увидеть так полюбившееся за эту теплую осень солнышко. Но вот четверг и пятницу небо плотно затянет тучами, дожди при дневной температуре +7 градусов. Ночью температура может опуститься до +1.

В выходные дождей не обещают, температура к воскресенью повысится до +14. С понедельника вновь будет солнечно и тепло – до +17 градусов.

Может, осенние холода позабыли о Белгороде?