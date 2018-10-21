2018-10-21T12:27:06+03:00
Общество

В Старом Осколе госавтоинспекторы учат малышей ходить

По безопасным маршрутам от дома до детсада малыши прошли под контролем автоинспекторов
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: пресс-службы УМВД России по Белгородской области.Фото: пресс-службы УМВД России по Белгородской области.
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Дорожную грамоту дошколята изучают вместе с сотрудниками сторооскольской Госавтоинспекции. Основы ПДД они осваивают в ходе тематических уроков, практических занятий и интерактивных игр.

При помощи специальных раскрасок дети вместе со взрослыми сделали тематические пометки по ранее разработанным маршрутам «Дом – детский сад – дом». Автоинспекторы предложили детям обозначить на графических картинках свой дом, детский сад, пешеходные переходы и описали возможные опасности, которые могут встретиться на их пути.

Когда же вся эта работа была проделана, малыши прошлись по разукрашенным маршрутам под контролем автоинспекторов, которые на практике объяснили преимущества безопасной дороги.

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