В Старом Осколе госавтоинспекторы учат малышей ходить

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-21T12:27:06+03:00

По безопасным маршрутам от дома до детсада малыши прошли под контролем автоинспекторов

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Дорожную грамоту дошколята изучают вместе с сотрудниками сторооскольской Госавтоинспекции. Основы ПДД они осваивают в ходе тематических уроков, практических занятий и интерактивных игр.

При помощи специальных раскрасок дети вместе со взрослыми сделали тематические пометки по ранее разработанным маршрутам «Дом – детский сад – дом». Автоинспекторы предложили детям обозначить на графических картинках свой дом, детский сад, пешеходные переходы и описали возможные опасности, которые могут встретиться на их пути.

Когда же вся эта работа была проделана, малыши прошлись по разукрашенным маршрутам под контролем автоинспекторов, которые на практике объяснили преимущества безопасной дороги.