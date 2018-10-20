2018-10-20T14:11:16+03:00
Общество

В Губкине открыли самый крутой скейт-парк

Для кого-то он может стать трамплином к олимпийской медали, ведь скейтбординг является официальным видом спорта
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: группа ВКонтакте Курской федерации скейтбординга.Фото: группа ВКонтакте Курской федерации скейтбординга.
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В Губкине открыли скейт-парк: разгонные горки, боксы, перила, рампы, и, конечно же, непременный атрибут – трамплины с радиусом, - основа самых зрелищных Air-трюков. Красную ленточку перерезали самые юные райдеры-губкинцы. Может для того-то из них этот скейт-парк станет трамплином к олимпийской медали, ведь скейтбординг является официальным видом спорта.

Для строительства скейт-парка потребовалось 7,5 миллиона рублей, которые выделила крупнейшая металлургическая компания региона. А в обсуждении проекта смогли принять участие и приверженцы экстремального вида спорта. Все оборудование парка установлено на долговечном износостойком покрытии и смонтировано в соответствие со всеми нормами безопасности. Первыми опробовали оборудование нового скейт-парка представители федерации скейтбординга из Курска. Они провели мастер-классы и показательные выступления. Их оценка – круто!

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